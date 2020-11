Sénégal : la PNUD octroie 190.000 euros aux PME

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a octroyé une subvention de 125 millions de francs CFA, soit plus de 190.000 euros, répartis entre 20 Petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises pour les aider à se restructurer et à faire face à de nouveaux investissements visant à juguler les impacts négatifs de la COVID-19.



Les entreprises concernées sont implantées dans les communes de Ndiob, Ndiaffate, Bargny, Mont-Rolland et Sandiara, a fait savoir le secrétaire général du ministère du Commerce et des PME, au cours d’un atelier du comité de pilotage du projet conjoint « Plateforme Covid-19 pour l’appui au secteur productif des groupes vulnérables ».