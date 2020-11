Sahara : le polisario a incendié le campement et fui guergarat

Les Forces Armées Royales (FAR) ont procédé, dans la nuit de jeudi à vendredi, à la mise en place d’un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guerguarate, reliant le Maroc à la Mauritanie, indique vendredi un communiqué de l’Etat Major Général des Forces Armées Royales du Royaume du Maroc.

Des dizaines de routiers sont bloqués depuis environ trois semaines à ce poste-frontière par les miliciens du Front Polisario qui ont érigé un campement, soutenus par le régime algérien.

Le but de l’opération est de « mettre un terme à la situation de blocage » et « restaurer la libre circulation civile et commerciale » sur la route qui conduit vers la Mauritanie, selon la même source.

« Cette opération non offensive et sans aucune intention belliqueuse se déroule selon des règles d’engagement claires, prescrivant d’éviter tout contact avec des personnes civiles et de ne recourir à l’usage des armes qu’en cas de légitime défense », conclut le communiqué.

Dans le même sillage, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Marocains résidant à l’étranger a déclaré que face aux provocations graves et inacceptables auxquelles se sont adonnées les milices du « polisario » dans la zone tampon de Guergarate au Sahara marocain, « Le Maroc a décidé d’agir, dans le respect de ses attributions, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale».

Les éléments du polisario ont quitté le campement après l’avoir incendié sous le regard de la Minurso. Et ils ont fui les lieux à bord de leurs véhicules militaires.