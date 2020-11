Angola : des investissements chinois

L’ambassadeur de la Chine en Angola, Gong Tao, a affirmé que son pays compte renforcer ses investissements dans ce pays d’Afrique australe, notamment dans les domaines de l’industrie, l’agriculture et la pêche.



La coopération économique et commerciale entre les deux pays restera forte et favorisera le développement de relations de partenariat stratégique avec ce pays africain, a souligné M. Tao, saluant les réformes en cours en Angola afin d’améliorer l’environnement des affaires.



L’attractivité de l’Angola pour les investisseurs chinois permettra de créer de nouveaux emplois dans le pays, ainsi que d’augmenter ses exportations vers le marché chinois dont la demande est de plus en plus forte, a-t-il dit.