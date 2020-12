Namibie : le marché chinois a absorbé plus de 38% des exportations 

Le marché chinois a absorbé plus de 38% des exportations namibiennes durant le mois d’octobre 2020, a révélé l’Agence namibienne des statistiques (NSA).

La Chine a maintenu ainsi sa position de principal marché d’exportation pour la Namibie, suivie de l’Afrique du Sud avec près de 14% des marchandises exportées par ce pays d’Afrique australe, selon les statistiques mensuelles de l’Agence.

La composition des exportations namibiennes est restée la même durant cette période, comprenant principalement des minéraux tels que des métaux non ferreux, des minerais métallifères et des débris métalliques, ainsi que de l’or non monétaire, a indiqué le statisticien général de la NSA, Alex Shimuafeni.