Zimbabwe : la BM demande une réorientation dans l’agriculture

La Banque mondiale (BM) a exhorté le Zimbabwe d’envisager de recentrer les priorités dans l’agriculture et à abandonner l’augmentation des dépenses agricoles en raison de son incapacité à stimuler la productivité ces dernières années.

«L’augmentation des dépenses agricoles n’ayant pas entraîné une plus grande productivité, les principales sources de reprise économique telles que les finances, les politiques et les infrastructures doivent être réorientées», a déclaré le représentant de la BM à Harare, Mukami Kariuki, lors d’un webinaire sur «Les priorités d’investissement pour une agriculture climato-intelligente au Zimbabwe».

Il a rappelé que depuis le début du millénaire, le pays a investi des milliards de dollars en devises dans le secteur agricole dans le but d’augmenter la productivité et qu’au cours de la seule saison agricole 2016-2017, le gouvernement a dépensé environ 3 milliards de dollars américains dans son programme d’agriculture, mais en raison d’un certain nombre de faiblesses, le programme controversé n’a pas atteint les rendements attendus.