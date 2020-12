RDC: 12 morts dont un journaliste (nouveau bilan)

Douze personnes, dont un journaliste, ont été tuées lors de l’attaque dans une zone du territoire de Beni (Nord-Kivu) proche de Mutwanga, à l’Est de la République démocratique du Congo, la nuit de vendredi à samedi, selon un nouveau bilan dimanche de l’armée congolaise.

Dans un communiqué, l’armée a confirmé le premier bilan de six personnes tuées sur le coup à la machette, et de plusieurs civils enlevés, lors de cette attaque attribuée au groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF).

« Il a été découvert malheureusement six autres corps de personnes kidnappées », a ajouté un porte-parole de l’armée cité dans le communiqué.

Parmi les victimes enlevées et tuées, figure un journaliste de la radio communautaire Voice of Ruwenzori, et l’épouse d’un chef de village, ajoute l’armée, qui affirme avoir « neutralisé » cinq membres des ADF.