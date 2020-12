Rwanda : Textile

Les exportations des produits textiles au Rwanda ont généré plus de 35 millions de dollars en 2020, un chiffre qui représente plus du quintuple de la valeur totale des exportations enregistrées en 2018 (6 millions USD), selon des données du ministère du Commerce et de l’Industrie.

Pour le gouvernement, il s’agit d’une performance d’autant plus exceptionnelle que le secteur textile a perdu en 2018, son accès en franchise de droits au marché américain en réponse à l’imposition de tarifs sur les importations de vêtements d’occasion en provenance notamment des USA.

Les exportations de vêtements vers les USA sont taxées à l’entrée de 30 %. En 2020, les principaux débouchés ont été la RD Congo, la Belgique, l’Allemagne et Hong Kong.