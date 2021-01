Tchad : la France octroie 9 blindés légers à l’armée tchadienne (ambassade)

La France a cédé samedi neuf blindés légers ERC 90 Sagaie à l’armée tchadienne, au cours d’une cérémonie officielle à N’Djamena.

« Cette cession par la France de 9 engins blindés ERC 90 Sagaie, dont la particularité est d’avoir été conçu d’emblée dans la zone sahélienne, montre une nouvelle fois la permanence et la solidarité de la France vis-à-vis du Tchad », a souligné l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, au camp Kosseï de N’Djamena.

« Le Tchad a toujours répondu à l’appel. Il sait répondre avec force, courage et détermination aux attaques terroristes sur son propre territoire comme sur l’ensemble de la bande sahelo-saharienne », a-t-il ajouté.

Le Tchad est membre du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), engagée depuis 2017 avec la France pour lutter contre les groupes jihadistes au Sahel.

La cession de ces engins blindés légers à six roues motrices est appuyée par un programme de formation dans les domaines techniques et tactiques pour permettre aux futurs chefs d’engins d’être « autonomes et de commander leur équipage en toutes circonstances », selon un communiqué de l’ambassade de France au Tchad.