Mali: au moins six soldats maliens tués dans deux attaques terroristes 

Aux moins six militaires maliens ont été tués et 18 autres blessés dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre du Mali dans deux attaques par des « terroristes » qui ont été repoussées avec l’aide des forces françaises, a indiqué dimanche l’armée malienne.

« Le bilan provisoire est de six morts et 18 blessés » parmi les soldats lors des attaques contre « deux postes de sécurité » à Boulkessi et Mondoro » (centre), entraînant une riposte qui a fait « une trentaine de morts côté terroristes », a écrit l’armée dans un communiqué.

Quatre soldats ont été tués et 12 blessés à Boulkessy tandis qu’à Mondoro, il y a eu deux militaires tués et six blessés, a ensuite précisé l’armée dans un communiqué distinct sur Twitter. Elle « déplore la perte d’un véhicule et d’une mitrailleuse ».

Les Forces armées maliennes (FAMa) déployées respectivement au poste G5 Sahel de Boulkessi et au poste FAMa de Mondoro, dans le Centre du Mali, ont tué, dimanche, une quarantaine de terroristes et récupéré une quarantaine de motos et d’importants matériels militaires, en riposte à la double attaque terroriste, annonce le chef d’État major général des armées, dans un communiqué.

« Grâce à la promptitude des réactions et à une coordination efficace entre les Fama (l’armée malienne) et les forces françaises Barkhane, les assaillants ont été mis en déroute », ajoute le communiqué de l’armée.

La force française Barkhane a déployé deux hélicoptères de combat Tigre et deux avions de chasse Mirage 2000, a précisé l’état-major des armées françaises à Paris.