Mali : au moins 100 jihadistes tués en janvier (Communiqué)

Une opération militaire franco-malienne menée, en janvier dans le centre du Mali, a permis la neutralisation d’au moins une centaine de jihadistes, selon un communiqué de l’armée malienne.

« Une centaine de terroristes neutralisés, une vingtaine capturés et plusieurs motos et matériels de guerre saisis » durant l’opération « Eclipse » menée du 2 au 20 janvier par l’armée malienne et la force française Barkhane, a précisé l’armée malienne sur son site internet, confirmant des informations antérieures de source proche du dossier.

L’opération qui avait pour objectif « de bouter l’ennemi hors de ses zones de refuge », s’inscrit dans une séquence « très ambitieuse qui a duré presque deux mois », a souligné le colonel français Jean Baptiste, commandant du Groupement tactique de Désert 1 (Lamy) de l’opération Barkhane, cité dans le communiqué de l’armée malienne.

« La première partie consistait à nous entraîner ensemble pour mieux nous connaître sur le terrain afin d’évoluer entre frères d’armes », a-t-il dit, notant que la deuxième partie « était de dénicher les terroristes dans le Gourma malien jusqu’à la frontière burkinabé ».

La région où s’est déroulée l’opération sert de zone d’entraînement et de repli à plusieurs groupes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) ou à son rival, l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS).