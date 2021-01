Somalie : 24 éléments du groupe al Shebab éliminés

Au moins 24 terroristes du groupe d’Al-Shabab ont été tués dimanche par les forces gouvernementales dans le centre de la Somalie, a annoncé lundi le ministre de la Sécurité de l’Etat de Gal Mudug, Ahmed Mo’alim Fiqi.

« Nous avons déjoué une tentative d’Al-Shabab de s’emparer de la ville, en tuant 24 d’entre eux, et nous avons également récupéré des armes et des munitions », a déclaré le responsable.

Trois membres du groupe terroriste d’Al-Shabab ont été tués, mardi dernier, dans des frappes aériennes des forces somaliennes et américaines, selon le Commandement américain pour l’Afrique (Africom).

Par ailleurs, le contingent ougandais de l’Amisom, la force africaine en Somalie, a affirmé avoir éliminé des dizaines de terroristes jihadistes entre vendredi soir et samedi matin. Trois campements des terroristes ont été rasés et plusieurs armes et munitions ont été saisies par les militaires.