Nigeria : des camps jihadistes sous le contrôle de l’armée

Plusieurs camps de terroristes islamistes, dans le Nord-Est du Nigeria, à la frontière entre les Etats de Yobe et du Borno, ont été repris par l’armée nigériane.

Ces camps ont été occupés pendant plusieurs années par des jihadistes du groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) affilié à l’Etat islamique.

L’armée a repris le camp de Dole, dernier bastion d’Iswap dans la zone appelée « triangle de Timbuktu ».

Deux importants commandants d’Iswap, Modu Sulum et Ameer Modu Borzogo, et plusieurs combattants ont pris la fuite. Les combats ont duré presque un mois mais aucun bilan officiel n’a été communiqué de cette opération.

Les jihadistes sont présents dans cette zone depuis 2013 et la zone de Talala était devenue le repaire le plus important d’Iswap en dehors de son fief situé plus au Nord, sur les pourtours du lac Tchad.

Depuis 2009, l’insurrection jihadiste au Nigeria a fait au moins 36.000 morts et plus de 2 millions de personnes déplacées.