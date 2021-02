Kenya : déploiement du navire américain USS Hershel «Woody» Williams (ESB 4)

Les États-Unis d’Amérique (USA) ont déployé le navire de la base expéditionnaire USS Hershel «Woody» Williams (ESB 4) dans le port de Mombasa afin de renforcer la sécurité maritime dans la région.

Il s’agit du premier navire de la marine américaine déployé sur la côte kényane en plus d’une décennie, souligne la publication, ajoutant que le capitaine du navire, Michael Concannon, a affirmé que l’arrivée du navire était la preuve de l’engagement entre le Kenya et les États-Unis.

« Le Kenya est un partenaire stratégique américain proche en Afrique. Notre visite à Mombasa confirme notre détermination et notre engagement à préserver la sécurité et la stabilité au Kenya et en Afrique », a déclaré le capitaine.

L’ambassadeur intérimaire américain au Kenya Eric Kneedler a affirmé, pour sa part, les liens étroits entre les deux pays.

«La visite de l’USS Hershel Woody Williams est une marque de la relation profonde et durable entre les États-Unis et le Kenya», a déclaré Kneedler.