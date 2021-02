Côte d’Ivoire : eurobond

La Côte d’Ivoire a levé lundi dernier plus de 557 milliards de FCFA pour l’Eurobond 2021 sur 1836 milliards de FCFA d’intentions, selon le site d’information « Koaci ».

L’opération a été sursouscrite plus de 3 fois sur le marché. Le rendement était de 4,3% pour les +6d’une valeur de 600 millions d’euros qui arriveront à échéance en 2032, le taux le plus bas jamais enregistré pour les euro-obligations de Côte d’Ivoire, et de 5,75% pour 250 millions d’euros d’obligations qui arriveront à échéance en 2048, explique une source du Ministère de l’Économie et des Finances.