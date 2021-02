Rwanda : 34 morts et plusieurs blessés dans des pluies diluviennes 

Le bilan fait état d’au moins 34 morts et 76 blessés dans des pluies diluviennes qui ont frappé différentes régions du Rwanda entre janvier et mi-février, a annoncé mercredi le ministère de la Gestion des urgences et des Réfugiés.

« La majorité des victimes ont été tuées par les inondations et la foudre provoquées par les fortes pluies », a indiqué Claude Twishime, chargé des relations publiques au ministère.

Les inondations et les glissements de terrains causés par les pluies ont détruit plus de 400 maisons, 793,5 hectares de champs de culture et endommagé de nombreuses infrastructures, notamment des routes et des ponts.

Les régions les plus touchées par les pluies sont celles situées dans le Sud-ouest du pays, particulièrement les districts de Nyamasheke, Gatsibo, Karongi, Kicukiro et Rutsiro.