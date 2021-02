Somalie: 4 terroristes d’al-Shabab tués et 21 autres arrêtés dans l’Etat de HirShabelle (AMISOM)

Quatre éléments du groupe terroriste somalien d’al Shebab ont été éliminés et 21 autres arrêtés lors d’opérations menées la semaine dernière, conjointement par la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) et l’Armée nationale somalienne (SNA) dans l’Etat de HirShabelle (sud), a déclaré jeudi la mission de l’Union africaine.

Cette opération s’est soldée par la découverte d’une cache d’armes, la destruction d’engins explosifs improvisés et l’arrestation de combattants armés du groupe affilié à Al-Qaïda, a souligné l’AMISOM, ajoutant que le but de ces offensives est de sécuriser les prochaines élections présidentielles et législatives en Somalie.

Mercredi dernier, l’armée nationale somalienne a annoncé avoir tué 20 membres d’Al Shabab lors d’une offensive menée dans la région méridionale du Bas-Shabelle. Le groupe d’al-Shabab s’active dans des zones rurales, au sud de la Somalie.

Outre les attaques terroristes, la somalie est confrontée à des affrontements meurtris entre le gouvernement actuel et l’opposition après le report d’élections prévues en février, en raison de désaccords sur les modalités du vote.