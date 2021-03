Zimbabwe : aide sanitaires des USA

Le gouvernement des Etats Unies d’Amérique (USA) est le plus grand donateur bilatéral global au Zimbabwe pour le soutien du secteur de la santé du pays.

L’assistance se concentre sur la prévention et le traitement de trois menaces sanitaires les plus importantes au Zimbabwe qui sont le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Le gouvernement américain se concentre également sur des programmes qui réduisent les maladies et la mortalité maternelle et infantile.

En 2020, le gouvernement des USA a investi plus de 20 millions de dollars pour répondre à la pandémie de la Covid-19 au Zimbabwe.