AGF: 75 millions de dollars à Equity Group Holdings Plc

Le Fonds africain de garantie (AGF) a accordé un fonds de garantie de 75 millions de dollars à Equity Group Holdings Plc, qui lui permettra d’étendre ses activités de prêt aux micro, petites et moyennes entreprises détenues et gérées par des femmes au Kenya, en Ouganda, au Rwanda et en République Démocratique du Congo (RDC).

Le soutien financier permettra aux entreprises dirigées par des femmes de se redresser et de prospérer dans l’ère post-Covid-19. L’installation permettra également à Equity Group de rééchelonner les prêts, permettant aux MPME de se remettre des effets de la crise.