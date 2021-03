Niger : 137 personnes tuées et de nombreux blessés dans une attaque terroriste dans la région de Tahoua

Les localités d’Intazayane, Bakorat, Wirsnat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le Département de Tillia, Région de Tahoua, ont été la cible des attaques perpétrées par des groupes armés, le dimanche 21 mars 2021.

Le bilan de ces tueries fait état de 137 morts et de plusieurs autres blessées.

Le lundi soir, le Ministre Porte-parole du Gouvernement nigérien, M. Abdourahamane Zakaria, a précisé que ces attaques ont particulièrement visé des populations civiles, avant d’annoncer que « des mesures sécuritaires et sanitaires renforcées ont été prises dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes lâches et criminels ».

Tout en adressant des condoléances aux familles des victimes, le Gouvernement a condamné « ces actes barbares perpétrés par des individus sans foi ni loi » et a décrété un deuil national de trois jours à compter de ce mardi 23 mars 2021. Les drapeaux seront mis en berne sur toute l’étendue du territoire national.

Le Gouvernement a enfin appelé la population à plus de vigilance, tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu’à la victoire finale.

Cette attaque terroriste, note-t-on, fait suite à celles menées récemment contre les localités de Toumour, Tchiomo Bangou , Zaroum Dey et de Banibangou, qui ont fait également des centaines de civils tués. (ANP)