African Lion : l’exercice militaire est « une grande opportunité pour renforcer les relations stratégiques » maroco-américaines (Général US)

L’exercice militaire African Lion 21 est « une grande opportunité pour renforcer l’une des plus anciennes relations stratégiques des États-Unis », avec le Maroc, a affirmé jeudi le Général de division Andrew M. Rohling, Commandant général adjoint pour l’Afrique et commandant de l’unité opérationnelle de l’armée des États-Unis pour l’Europe méridionale, Afrique.

« Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 200ème anniversaire de l’ouverture de la Légation américaine de Tanger, cet exercice favorise les liens étroits et ininterrompus entre les États-Unis et le Royaume du Maroc, le plus ancien partenaire des États-Unis », a souligné le général Rohling lors d’une « table ronde téléphonique » avec la presse.

African Lion, l’une des plus grandes manœuvres militaires en Afrique, est prévu en juin prochain. Ces exercices de grandes envergures vont impliquer des milliers de soldats des États-Unis et du Maroc.

Plusieurs militaires des pays d’Afrique et d’Europe vont participer à ces manœuvres.

Le programme de l’édition 2021 d’African Lion comprend des opérations multi-domaines, dont un exercice maritime avec des tirs navals, un exercice aérien, un exercice de réponse chimique-biologique, ainsi que des activités humanitaires.