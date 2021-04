RDC : Une trentaine de morts après la nouvelle attaque des rebelles ougandais les ADF

Le bilan de l’attaque des rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF) à Beni, dans la province du Nord-Kivu, dans l’est de la République Démocratique du Congo, a dépassé les 29 morts dont des terroristes, ont annoncé jeudi des sources sécuritaires.

Par ailleurs, au moins une cinquantaine de civils ont été pris en otage. Plusieurs maisons ont été incendiées.

Dans ce contexte de recrudescence des attaques de groupes armés, la RDC a demandé une coopération avec l’armée rwandaise ainsi qu’avec les autres forces armées des pays de la sous-région des Grands lacs pour combattre et neutraliser les différents groupes rebelles et milices armées opérant sur son territoire et dans les autres pays.