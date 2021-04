Sénégal : Ouverture d’un Consulat général à Dakhla, au sud du Maroc

La ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, a procédé, lundi, avec son homologue Marocain, Nasser Bourita, à l’inauguration d’un Consulat général à Dakhla, une province du Sahara, au sud du Royaume.

A l’issue de cette inauguration, les deux ministres ont procédé à la signature de deux accords de coopération et d’un mémorandum d’entente destinés à promouvoir le partenariat maroco-sénégalais dans les domaines de la décentralisation, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’aviation civile.

Le consulat du Sénégal est la 10ème représentation diplomatique inaugurée à Dakhla.

Plusieurs autres pays avaient ouvert leurs consulats généraux dans la ville de Laâyoune, située également dans le sud du royaume.