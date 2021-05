Somalie : six morts et six blessés dans un attentat suicide à Mogadiscio (police)

Le bilan de l’attentat suicide perpétré dimanche soir par un kamikaze, contre un poste de police dans la capitale somalienne Mogadiscio, fait état de six morts dont deux policiers et six autres blessées, a annoncé le porte-parole de la police somalienne, Sadik Dudishe.

« Six personnes, quatre civils et deux policiers, sont décédées dans un attentat suicide » visant le poste de police de Waberi (sud de Mogadiscio), a indiqué Dudishe, en précisant que l’attentat ciblait le commissaire de police en poste à cet endroit, qui a été tué dans l’explosion.

L’attaque s’est produite à Warberi, dans le sud de la ville, sur la route très fréquenté de Maka al-Mukaram.

L’attentat suicide n’a pas été revendiqué par le groupe jihadiste d’Al Shabab qui mène régulièrement des attaques contre des cibles gouvernementales et des forces de sécurité à Mogadiscio.