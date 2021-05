UA : l’ex-président ghanéen John Mahama nommé Haut représentant de l’Union africaine pour la Somalie

L’ancien président du Ghana entre 2012 et 2017, John Mahama, est nommé au poste de Haut représentant de L’Union africaine (UA) pour la Somalie.

Cette nomination est prise depuis la crise politique interne après l’annonce le 12 avril de la prolongation pour deux ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo

« En tant que Haut Représentant pour le volet politique de la Somalie, le président Mahama travaillera avec les parties somaliennes pour parvenir à un compromis mutuellement acceptable vers une résolution globale pour la tenue d’élections dans les plus brefs délais », affirme un communiqué de l’UA.

« Cela doit ouvrir la voie à un gouvernement démocratiquement élu doté de la légitimité et du mandat nécessaires pour résoudre les problèmes politiques et constitutionnels en suspens qui constituent une menace pour la stabilité du pays et de la région », ajoute-t-il.

pour sortir de la crise politique et sécuritaire que vit son pays, le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a chargé son Premier ministre, Mohamed Hussein Roble, d’organiser dans les meilleurs délais les prochaines élections.

« Nous avons décidé de chercher une solution à travers des négociations et d’éviter de provoquer des violences au profit de ceux qui jouent avec le sang de la population », avait déclaré le président somalien dans un bref discours retransmis en direct à la télévision.