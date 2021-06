Niger : 02 gendarmes et 02 policiers nigériens tués dans une attaque terroriste (officiel)

Les forces de défense et de sécurité du Niger ont repoussé le vendredi 28 Mai 2021 en début de soirée, une attaque du groupe terroriste Boko Haram contre la Ville de Diffa, à l’extrême sud-est du pays.

Aux environs de 17h00mn (heure locale), des combattants de la branche de l’Etat Islamique en Afrique de l’Ouest (EIAO) du groupe Boko Haram, venus à bord d’une quinzaine de véhicules, ont attaqué la ville de Diffa.

Cette attaque a été vaillamment repoussée par la prompte réaction des forces de défense et de sécurité avec, comme bilan provisoire, 02 gendarmes et 02 policiers nigériens tués, 02 autres gendarmes et 01 policier blessés.

Du côté des assaillants, 03 corps retrouvés, 03 véhicules récupérés, sept (07) autres détruits dont 01 monté de 14.5mm et de 02 de mitrailleuses 12.7mm, plusieurs armes et une importante quantité de munitions ont été saisies.

Depuis février 2015, la région de Diffa subit les attaques répétées du groupe Boko Haram. Le Gouvernement nigérien y a déployé un important dispositif sécuritaire et les pays membres de la CBLT ont mis en place une force multidimensionnelle mixte afin de combattre les terroristes dans la zone.

Le groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) est issu d’une scission du groupe jihadiste Boko Haram.