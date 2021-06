Afrique du Sud : affaire de corruption du ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize

L’Unité spéciale d’enquête (SIU) a fait savoir que son enquête sur l’affaire de corruption du ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, se terminera fin juin.

Le président de la SIU, Andy Mothibi, a déclaré que l’enquête sur le contrat controversé de 150 millions de rands (11 millions de dollars) attribué à une entreprise appartenant à des proches collaborateurs de M. Mkhize se trouve à un « stade critique ».

Il souligne par ailleurs que le principal parti d’opposition en Afrique du Sud, l’Alliance démocratique (DA) compte déposer des plaintes liées à cette affaire contre le ministre de la Santé et le directeur général du département, Sandile Buthelezi.

Pour sa part, le président Cyril Ramaphosa a fait savoir qu’il a abordé le sujet des graves allégations de corruption avec M. Mkhize, soulignant que ce dernier «coopère pleinement sur cette question».

«Ce sont des allégations graves et inquiétantes et il est essentiel qu’elles fassent l’objet d’une enquête approfondie par l’Unité spéciale d’enquête et toute autre autorité compétente», a ajouté M. Ramaphosa.