Somalie : rétablissement des relations diplomatiques avec le Kenya 

Le Kenya va rouvrir son ambassade à Mogadiscio, comme prélude à la normalisation des relations bilatérales entre les deux pays voisins d’Afrique de l’Est.

« Le gouvernement de la République du Kenya prend acte et accueille favorablement l’invitation du gouvernement fédéral de Somalie à rétablir les relations diplomatiques entre la Somalie et le Kenya », a annoncé le ministère kényan des Affaires étrangères sur son compte Twitter, assurant que le gouvernement kényan « procèdera à la réouverture de son ambassade à Mogadiscio dès que possible ».

Nairobi a ainsi invité l’ambassadeur de la République fédérale de Somalie « à revenir à Nairobi pour reprendre ses fonctions ».

La Somalie avait exhorté le Kenya à rouvrir sa mission diplomatique dans le pays après le rétablissement des contacts et des vols entre les deux pays voisins.

En décembre 2020, la Somalie avait rompu ses relations diplomatiques avec le Kenya, accusant Nairobi de violer fréquemment la souveraineté somalienne.