Terrorisme au Sahel : la CEDEAO pour le renforcement de l’engagement de chaque pays 

Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo demande le renforcement de l’engagement de chaque pays pour la lutte contre terrorisme dans la région du Sahel.

«Le Président en exercice de (la CEDEAO) a (…) insisté sur la menace terroriste et l’extrémisme violent dans la sous-région et appelé au renforcement de l’engagement de chaque pays car il s’agit, selon lui, d’une question de dignité et de sécurité pour tous» selon un communiqué de la présidence ivoirienne.

Dans le même sillage, il a demandé une attention plus accrue sur la sécurité dans le golfe de guinée en ce qui concerne la piraterie maritime, précise le communiqué. (AIB)