Mali: Reprise de la coopération militaire française

La France va reprendre sa coopération militaire avec le Mali, a annoncé vendredi le ministère français des Armées

« La France a décidé la reprise des opérations militaires conjointes ainsi que des missions nationales de conseil, qui étaient suspendues depuis le 3 juin dernier », a indiqué le ministère des Armées dans son communiqué mis en ligne sur son site, vendredi 2 juillet.

La France a justifié cette décision par les engagements des autorités transitoires maliennes à l’échelle régionale.

Le président de la Transition malienne, Assimi Goïta, avait reçu deux émissaires du Président français Emmanuel Macron.

« Ce lundi, j’ai reçu les envoyés spéciaux du Président Macron, M.Franck Paris et l’Amiral Jean Philippe Roland. Nous avons échangé sur les défis liés à la lutte contre le terrorisme et la stabilité du Sahel », a indiqué Assimi Goïta sur son compte Twitter.

Il a précisé que leurs échanges ont porté sur « la nécessité d’adopter une démarche globale et inclusive, prenant en compte les aspirations de nos populations et fondée sur la participation et la collaboration plus active de l’ensemble des pays du G5 Sahel ».

C’est la première fois que le président de la Transition malienne échange avec des officiels français de haut rang depuis sa prise de pouvoir à l’issue du coup d’État du 24 mai dernier.

L’interruption de cette coopération militaire, annoncée il y a moins d’un mois par Paris, au lendemain du deuxième coup d’État à Bamako, présentait des risques de radicalisation islamiste au Mali selon le journaliste Lemine Ould Salem.