Kenya : une nouvelle usine de traitement des déchets médicaux

une nouvelle usine de traitement des déchets médicaux capable de traiter 60 tonnes par jour et 0,4 tonne par heure a été installée dans le comté de Kakamega. Le nouvel équipement utilisera la technologie de bio-digestion ou digestion anaérobie (DA) pour traiter les déchets médicaux, indique Philip Kutima, le vice-gouverneur du comté de Kakamega. La nouvelle unité traitera aussi les déchets issus des établissements de santé voisins de Kakamega. «Au moins cinq technologues bio-médicaux et sept agents de santé ont été formés pour manipuler les machines fonctionnelles dans l’unité située à Kakamega», relève Philip Kutima, le vice-gouverneur du comté de Kakamega.

S’ils ne sont pas bien gérés, les déchets médicaux, en particulier les déchets chimiques, présentent des risques de pollution de l’air, de l’eau et du sol et exposent les êtres humains et les autres végétaux à des effets néfastes.

Selon le gouvernement kényan, le pays produit quotidiennement 22 000 tonnes de déchets par jour, dont les déchets médicaux.