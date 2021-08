Zimbabwe : construction de deux centrales solaires de 185 mégawatts

La compagnie minière Zimbabwéenne Zimplats prévoit de construire deux centrales solaires d’une capacité totale de 185 mégawatts pour alimenter ses opérations, a annoncé le régulateur de l’énergie du pays.

L’Autorité de régulation de l’énergie du Zimbabwe a déclaré que Zimplats, le plus grand producteur de métaux du groupe du platine au Zimbabwe, a demandé la construction d’une centrale de 105 MW à Ngezi, au sud-ouest de Harare, où elle possède plusieurs mines et deux concentrateurs, et 85 MW à proximité de Selous où se trouve une fonderie et concentrateur.

Le Zimbabwe a connu de graves coupures de courant dans le passé, la dernière en 2019 qui a duré jusqu’à 18 heures par jour, ce qui a affecté le secteur minier qui constitue la plus grande source de devises du pays.

Le gouvernement s’attend à ce que 100 MW d’électricité supplémentaire provienne de nouveaux projets d’énergie renouvelable d’ici la fin de cette année, alors que d’autres sociétés minières prévoient également de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire.