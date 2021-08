Rwanda : la lutte contre les inondations dans la ville de Kigali

Le gouvernement rwandais vient de lancer un projet innovant pour la lutte contre les inondations dans la ville de Kigali, la capitale rwandaise.

Ce projet permettra aux autorités de retenir les eaux de pluie grâce à la restauration de terres dégradées et de zones humides, notamment la zone de Rwampara de 60 hectares, qui fait partie des bassins versants de la zone inondable de Nyabugogo.

Selon la ministre d’Etat rwandaise chargée de la Planification économique, Claudine Uwera, ce projet devrait « renforcer la planification et la gestion urbaines à Kigali et dans les six villes secondaires du Rwanda ».

Grâce à ce projet, financé par le Fonds nordique de développement (FND), les autorités rwandaises planteront des arbres, construiront des installations capables de s’adapter au changement climatique et augmenteront la capacité de 40 canaux de drainage à Kigali.