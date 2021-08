Cameroun : au moins 5 morts dans de nouvelles violences interethniques dans l’Extrême-Nord

Au moins cinq personnes ont été tuées samedi au Cameroun suite à de nouvelles violences entre les communautés Arabes Choa et Musgum dans la région de l’Extrême-Nord, rapportent des médias citant des sources locales.

Les affrontements sont survenus à Logone Birni, une commune dans le département de Logone-et-Chari, au moment où le gouverneur de la région, Midjiyawa Bakari, séjourne à Kousseri, chef lieu du département depuis hier pour trouver les voies et moyens pour une sortie de crise, selon les mêmes sources.

Depuis vendredi, la circulation des motocyclettes est interdite sur l’ensemble du territoire entre 18H00 et 06H00. Le 10 août, 27 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d’affrontements causés par un conflit territorial entre les éleveurs arabes et les pêcheurs de l’ethnie Mousgoum dans la commune.