Afrique du Sud : perte de 3 milliards de dollars suite aux émeutes et pillages 

L’Afrique du Sud a perdu près de 3 milliards de dollars à cause des violences et des pillages qui ont secoué récemment différentes régions du pays, a révélé le gouvernement sud-africain.

Selon des chiffres officiels, “plus de 200 centres commerciaux et 300 magasins ont été pillés et endommagés” suite aux émeutes qui ont ravagé pendant plus d’une semaine les provinces du KwaZulu-Natal et de Gauteng.

Par ailleurs, 1.400 guichets automatiques bancaires, 300 banques et bureaux de poste, ainsi que 90 pharmacies ont été vandalisés et saccagés dans les deux provinces.

Les autorités sud-africaines ont également fait état de 40.000 entreprises et 50.000 structures informelles qui ont été affectées par les violences, menaçant ainsi plus de 150.000 emplois dans la province.