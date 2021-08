Zambie : projets d’énergie renouvelable

Les autorités zambiennes estiment que la production électrique du pays sera décuplée d’ici 2022 avec la mise en service des projets d’énergie renouvelable en cours de développement.

Le renforcement de la capacité de production de l’électricité a permis de rendre le pays autosuffisant en matière d’électricité, a souligné le gouvernement, notant que les importations d’électricité ont été arrêtées dès 2018.

Selon l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), le pays dispose d’une capacité installée de 2800 MW.

La production d’électricité est assurée par des installations hydroélectriques qui fournissent 2.380 MW, soit 85% de la capacité installée du pays.

Cette situation rend, cependant, le réseau électrique national vulnérable face aux effets du changement climatique comme la sécheresse qui est de plus en plus persistante depuis quelques années en Afrique de l’est et australe.

La sécheresse a réduit le fonctionnement des grands barrages du pays comme Kariba ces derniers mois, dont la production de 1 626 MW est partagée entre la Zambie et le Zimbabwe.