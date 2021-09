Burkina Faso : 59 millions d’euros de la BAD pour améliorer l’accès des populations à l’électricité

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement (BAD) a approuvé l’octroi d’un financement de 59,43 millions d’euros au Burkina Faso pour accroître l’accès durable à l’électricité afin d’améliorer les conditions de vie des populations.

Le financement issu du guichet concessionnel du Groupe de la BAD se compose d’un prêt de 41,60 millions d’euros et d’un don de 17,83 millions d’euros.

D’autre part, le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA, un fonds spécial multi-donateurs géré par la Banque africaine de développement versera un don de 130 000 euros, explique la BAD dans un communiqué.

L’apport financier de la Banque permettra de mettre en œuvre le Projet d’électrification et de développement des connexions à l’électricité (PEDECEL), qui vise à étendre le réseau de distribution d’une énergie électrique de qualité au profit des ménages dans plusieurs localités périurbaines et rurales réparties dans dix des treize régions administratives du Burkina Faso.

Au moins, 218.400 ménages, seront raccordés au réseau électrique grâce à ce projet, soit environ 1.528.800 habitants, dont 790.390 femmes, représentant un taux de 51,7%.

Le gouvernement du Burkina Faso s’est fixé comme objectifs à l’horizon 2027, d’atteindre au moins un taux d’accès à l’électricité au plan national de 60% (90% en milieu urbain et 30% au moins en milieu rural). À la fin de 2020, 22,5% des Burkinabè (67,4% en zone urbaine, 5,3% en milieu rural) avaient accès à l’électricité.