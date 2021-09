Zambie : le FMI élaboré une stratégie pour démanteler l’énorme dette du pays

Le Fonds monétaire international (FMI) a élaboré une stratégie pour démanteler l’énorme dette que la Zambie a accumulée au cours des 10 dernières années, a indiqué le ministre zambien des Finances, Situmbeko Musokotwane.

«Le programme du FMI revêt une importance cruciale pour donner confiance aux prêteurs qui ont besoin d’une institution indépendante qui surveille ce que fait l’exécutif», a déclaré Musokotwane à la chaîne ZNBC.

Le ministre a de même souligné que le gouvernement envisage de convaincre les créanciers à s’entendre sur l’allongement de la période initiale de remboursement, afin d’atténuer la crise de la dette du pays.

“Il est logique d’obtenir un crédit du FMI, car le financement sera moins cher et nous serons en mesure d’assurer les créanciers et les investisseurs qui souhaitent investir en Zambie”, a-t-il dit.

Et d’ajouter que les pressions socio-économiques que connait actuellement le pays résultent d’un endettement excessif, une situation qui doit être traitée de toute urgence.