Sénégal : célébration par les Sénégalais du Grand Magal de Touba

“Touba aux confluents de la spiritualité et de la grâce”, qui rapporte que deux semaines après le début du mois lunaire du Safar, les musulmans et particulièrement les adeptes de la confrérie mouride, en provenance des divers horizons, vont célébrer le Grand Magal de Touba.

Cet événement commémore le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké notant que cette journée est également “un moment de gratitude et de reconnaissance pour le fondateur du mouridisme” au Sénégal, selon les médias.

“La République se plie à la volonté de Touba”, indiquant qu’après la visite du Président Macky Sall, jeudi, c’était le tour de l’opposition, toutes tendances confondues, de “prendre d’assaut la ville sainte de Touba pour rendre visite au Khalife des mourides Serigne Mountakha”.

Outre le Chef de l’Etat et les membres de l’opposition, plusieurs chefs d’entreprises ont tenu également à se rendre auprès du Khalife général des mourides.

Selon “WalfQuotidien” à 48 heures du Grand Magal de Touba, les préparatifs vont bon train, relevant que cet événement religieux a toujours été pour les loueurs de voitures et garagistes une période pour combler le gap”. Le journal note qu’eu égard à la forte demande en cette occasion religieuse, les transporteurs en commun triplent les prix et c’est pourquoi beaucoup de participants se rabattent sur les voitures de location.

Par ailleurs, le président de la République a, via un décret, déclaré le lendemain du Grand Magal “jour férié” pour tous les sénégalais.