Burkina Faso : 72 suspects interpellés pour contrebande de carburant (Parquet)

Des milliers de litres de carburant de contrebande ont été saisis au Burkina Faso et 72 suspects interpellés dans le cadre d’une opération de démantèlement de ce vaste trafic, a annoncé jeudi le Parquet.

“Le carburant proviendrait du Nigeria en passant par le Bénin pour être stocké à Koualou”, dans l’est du Burkina Faso, et commercialisé dans plusieurs villes du pays dont la capitale Ouagadougou, a expliqué le procureur du Burkina Faso Harouna Yoda.

Les 72 personnes interpellées lors de cette large opération menée du 17 au 20 septembre ont été placées en garde à vue et une enquête ouverte pour “contrebande aggravée, blanchiment de capitaux et corruption”, a-t-on précisé de même source.

L’Autorité de lutte contre la corruption avait reçu une dénonciation rapportant des faits de contrebande de carburant à grande échelle, point de départ de l’immense saisie.

Le 16 septembre, un camion transportant plus de 200 fûts de carburant de contrebande a pris feu dans la ville de Fada N’gourma, faisant plusieurs blessés.