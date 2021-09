Côte d’Ivoire : établissement de relations diplomatiques avec trois Etats membres du Commonwealth

Le Conseil des ministres du mercredi 22 septembre a donné son approbation pour «l’établissement de relations diplomatiques avec trois Etats membres du Commonwealth, en vue d’étendre sa carte diplomatique en Amérique du Nord et dans les Caraïbes».

Ces trois pays sont Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et Commonwealth de la Dominique, précise le média «fraternité Matin» en citant le porte-parole du gouvernement ivoirien, le ministre Amadou Coulibaly.

La signature des accords y afférents, selon le gouvernement, est prévue en marge de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations unies, qui se tient actuellement à New York, aux Etats-Unis d’Amérique.