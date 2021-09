Kenya : il faut considérer l’Afrique comme un partenaire d’investissement plutôt qu’un continent qui a besoin de charité

La presse revient sur le discours du président Uhuru Kenyatta lors de l’Assemblée générale annuelle des Nations unies, soulignant qu’il a invité la communauté internationale à considérer l’Afrique comme un partenaire d’investissement plutôt qu’un continent qui a besoin de charité, dans le cadre des efforts mondiaux pour se remettre de la pandémie de Covid-19.

“Nous devons procéder à des changements structurels concertés qui permettront une augmentation significative des investissements et des transferts de technologie, et non par charité”, a dit le président Kenyan dans un discours pré-enregistré, ajoutant qu’une Afrique en développement rapide offrira au monde entier le bénéfice de son dividende démographique de la jeunesse et de vastes opportunités économiques.

M. Kenyatta a également déclaré que le monde devrait revoir ses politiques pour s’assurer qu’elles soient respectueuses de l’environnement, créent des emplois et encouragent l’innovation, dans le cadre des leçons de la pandémie.