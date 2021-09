Angola : UE finance 38 millions de dollars pour développer l’agriculture

L’Union Européenne (UE) vient d’accorder à l’Angola un soutien financier de 38 millions de dollars pour développer l’agriculture.

Trente mille familles paysannes des provinces de Huila et de Kwanza-Sul vont bénéficier de ce financement fournis dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’agriculture familiale et de commercialisation (SAMAP).

Ce financement servira à l’achat des semences de maïs, de haricots, de millet, de sorgho et des engrais.