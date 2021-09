Mali : 4 terroristes éliminés dans l’ouest du pays (armée)

Les forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé avoir neutralisé quatre terroristes à la suite d’une attaque armée qui a visé, mardi matin, un convoi d’une entreprise minière sous escorte des FAMa entre Sebabougou et Kwala, dans l’ouest du Mali.

Dans un communiqué, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) indique qu' »un renfort a été vite dépêché dans la zone, suivi d’un ratissage systématique qui a conduit à la neutralisation de quatre terroristes ».

« Deux motos et des armes ont été saisies », lors de cette opération, souligne le communiqué.

« Le 28 septembre, vers 08H30 GMT, une attaque terroriste a visé le convoi d’une entreprise minière sécurisé par des Forces armées maliennes (FAMa) entre Sebabougou et Kwala, à 188 km environ de Bamako », avaient indiqué les FAMa dans un premier communiqué publié sur leur site officiel, notant que 5 gendarmes ont été tués et quatre autres blessés dans cette attaque.

« Onze portes chars » ont été également brûlés par les éléments armés, a ajouté le communiqué.

L’attaque a été perpétrée sur l’axe Kayes-Bamako à proximité de Sebabougou dans l’ouest du pays.