Nigéria: plusieurs morts dans un affrontement entre Boko Haram et l’Iswap

Des combats meurtriers ont opposé des terroristes de Boko Haram et du groupe de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) lundi dans le nord-est du Nigéria, ont indiqué mardi des sources sécuritaires et des civils.

De nombreux combattants de Boko Haram lourdement armés ont attaqué, lundi, l’île de Kirta Wulgo, située sur les pourtours nigérians du lac Tchad et tenue par les terroristes de l’Iswap.

Après des heures de combats, ils ont réussi à prendre le contrôle de cette île, qui servait de port à l’Iswap pour importer des armes et des vivres dans les territoires sous son contrôle, selon des sources sécuritaires et des pêcheurs locaux, citées par des médias.

Un pêcheur issu de la région a déclaré que « c’était un combat mutuellement destructeur qui a duré plus de neuf heures ».

Boko Haram a mobilisé ses combattants des camps de Gegime et Kwatar Mota du côté nigérien du lac et de Kaiga-Kindjiria du côté tchadien, a indiqué une source sécuritaire locale.

La même source a affirmé qu' »ils se sont rassemblés sur l’île de Tumbun Ali du côté nigérian du lac et ont délogé six postes de contrôle de l’Iswap avant de s’emparer de Kirta Wulgo ».

« C’était un combat mortel. On parle de plus de 100 morts », a-t-elle précisé.

Depuis le début de la rébellion du groupe Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait près de 36.000 morts et deux millions de déplacés. En 2016, le groupe s’est scindé, avec d’un côté la faction historique et de l’autre Iswap, reconnu par l’organisation Etat islamique (EI).