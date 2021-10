Mali: Appel à la retenue après les « propos inamicaux et désobligeants » du président Macron 

Le Mali a appelé la France à la retenue après des « propos inamicaux et désobligeants » du président Emmanuel Macron, a indiqué le ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans un communiqué publié mardi soir.



Le ministère malien des Affaires étrangères a déclaré avoir reçu l’ambassadeur de France à Bamako, suite à des « propos inamicaux et désobligeants » tenus par M. Macron sur « les institutions » de la République du Mali.



Le ministre Abdoulaye Diop a fait part au diplomate français de « l’indignation et la désapprobation » du gouvernement malien, qui proteste contre « ces propos regrettables » qui sont de nature à « nuire au développement de relations amicales entre nations ».



Le gouvernement malien a invité les autorités françaises à la « retenue », en évitant des « jugements de valeur », et à se « concentrer sur l’essentiel », notamment la « lutte contre le terrorisme au Sahel », poursuit le communiqué.



Lors de l’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, le Premier ministre malien Choguel Maïga avait reproché à la France d’abandonner le Mali dans la lutte contre les groupes terroristes avec sa décision de retrait de la force Barkhane.



Le président français avait alors répondu en qualifiant, jeudi dernier, de « honte » les accusations d' »abandon en plein vol » du Mali par la France.