Centrafrique: Au moins 11 civils tués par des rebelles 

Au moins 11 civils ont été tués, mardi, par des rebelles en Centrafrique à 380 km à l’est de la capitale Bangui, en proie à des combats entre des groupes armés et l’armée, a déclaré mercredi le sous-préfet de la région.



« Des rebelles ont attaqué trois véhicules mardi vers (09H00 GMT) et le bilan est de 11 morts et de 6 blessés », a fait savoir Saturnin Nicaise Grepandet, sous-préfet de Bambari.



Classé deuxième pays le moins développé au monde par l’ONU, la Centrafrique a plongé dans une sanglante guerre civile depuis 2013, qui a baissé d’intensité depuis 2018.



A Bambari, les autorités ont rallongé le 1er octobre la période du couvre-feu en ville après plusieurs attaques de rebelles contre des militaires. Ces derniers jours, deux membres des forces armées centrafricaines (FACA) ont été tués par des rebelles de l’Union des patriotes pour le changement (UPC), un des principaux groupes armés présents dans l’est du pays.