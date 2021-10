CEDEAO: Réunion en décembre à Niamey du 3ème Forum des mines et pétroles

Les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tiendront une réunion du 1er au 3 décembre, à Niamey, dans le cadre du 3ème Forum des mines et pétroles de la CEDEAO (ECOMOF 2021).



Le 3ème Forum des mines et pétroles de la CEDEAO (ECOMOF 2021) se concentrera sur le contenu local, l’énergie et les opportunités d’investissement au Niger.



L’attractivité du climat d’investissement dans les industries extractives dépend de plusieurs conditions qui régissent l’exploration et le développement des substances minérales.

C’est dans ce sens que les principales parties prenantes discuteront de l’élaboration de cadres politiques et réglementaires, de politiques fiscales et de cadres institutionnels qui encouragent les investissements pour la croissance continue des ressources naturelles et des infrastructures connexes.



L’événement traitera également de la demande croissante d’énergie, notamment de l’énergie renouvelable pour l’exploitation minière, de l’utilisation du gaz naturel comme source d’énergie, du rôle futur des combustibles fossiles, de l’énergie nucléaire, qui s’avère une option énergétique à faible émission de carbone, et des projets d’interconnexion.



La 3ème édition d’ECOMOF a été officiellement lancée le 15 septembre au Niger, avec la participation de Sédiko Douka, Commissaire de la CEDEAO chargé de l’Energie et des Mines, de Mahamane Sani Mahamadou, ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies renouvelables du Niger, de Ousseini Hadizatou Yacouba, ministre des Mines du Niger et de Babacar Diallo, Chargé des Programmes d’AMETRADE Sénégal.