Bénin : plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNA)

Le gouvernement béninois en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, notamment le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Fonds Vert pour le Climat, vient d’élaborer son plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNA), annonce un communiqué publié à Cotonou.

Selon la même source, le plan national d’adaptation aux changements climatiques, élaboré par le gouvernement béninois, vise non seulement à réduire les impacts des changements climatiques, en développant la résilience et la capacité d’adaptation, mais aussi à faciliter l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans tous les documents de planification.

« Le plan national d’adaptation donne les mesures d’adaptation à mettre en œuvre pour chaque secteur de développement pour mieux s’adapter aux impacts des changements climatiques d’ici 2030 », ajoute la même source, précisant que c’est un document de programmation qui contient des idées de projet à développer secteur par secteur pour s’adapter aux changements climatiques actuels et futurs.



« Au total, les huit secteurs plus vulnérables aux changements climatiques sont pris en compte à savoir : l’énergie, la foresterie, le tourisme, les infrastructures, l’agriculture, l’eau, la santé et le littoral », selon le communiqué.

Ce document sera transmis au secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour permettre le suivi et la comptabilité au niveau international des actions d’adaptation mises en œuvre pour accroitre la résilience de la population face aux effets néfastes des changements climatiques.