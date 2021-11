Mali : libération de trois chinois enlevés le 17 juillet

Le Mali annonce la libération de trois employés chinois enlevés le 17 juillet dernier sur l’axe Nara-Kwala.

« Cette libération qui intervient trois semaines après celle de la sœur catholique colombienne, Gloria Cécilia Narvaez, a été possible grâce à la conjonction des efforts des Forces de Défense et de Sécurité, des Forces spéciales et des services de renseignements qui ont fortement bénéficié de l’appui et de la couverture des hélicoptères MI 171, récemment acquis par l’Armée de l’air », a indiqué la présidence malienne dans un communiqué.

La présidence malienne a réitéré à cette occasion la ferme volonté des autorités du pays à obtenir la libération de toutes les personnes retenues en otage sur le territoire malien.