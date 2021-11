Afrique : Conférence économique africaine 2021

La Conférence économique africaine 2021 se tiendra cette année en mode hybride du 02 au 04 décembre au Cap-Vert sous le thème « Financer le développement de l’Afrique post-COVID-19», a annoncé la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU), basée à Addis-Abeba.

La réunion économique annuelle phare organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement et la CEA-ONU, va rassembler des Chefs d’État africains, ministres, dirigeants du secteur privé, acteurs du développement, universitaires et chercheurs pour discuter du «développement de nouvelles façons de financer la reprise post-COVID-19 et l’accélération du développement en Afrique », souligne notamment la CEA-ONU.